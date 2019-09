Facebook

Lara Vadlau braucht immer Action © KK/Privat (4)

Was haben Seglerin Lara Vadlau und ein Duracell-Hase gemeinsam? Ihnen geht nie der Akku aus. Die Maria Rainerin studiert in Wien im fünften Semester Medizin, ist voll im Soll. Sie nimmt an Big-Boat-Regatten mit einer Mindestbesatzung von sieben Mann inklusive Bezahlung teil, bei denen sie den Herren zeigt, wo es langgeht. Die Kärntnerin trainiert für ihren Traum, die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris, schupft den Haushalt mit zwei WG-Kollegen und pflegt ihre Freundschaften. „Mein Tag hat viel zu wenig Stunden. Ich bin halt eine absolute Perfektionistin“, sagt die 25-Jährige mit einem breiten Grinsen und verrät, dass sie die Spiele 2024 mit einem männlichen Kollegen angeht.