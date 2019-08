Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Magdalena Lobnig © Weichselbraun

Bereits vor ein paar Tagen hatte Kärntens Ruderin Magdalena Lobnig mit ihren Nebenhöhlen zu kämpfen: „Jetzt ist es leider noch schlimmer geworden. Seit Dienstag nehm ich Antibiotika, damit quasi alles schnell abgetötet wird. Die ersten Tage während der Einnahme soll ich nicht trainieren, Stabilisationsübungen sind aber in Ordnung“, erzählt die Völkermarkterin, die eigentlich am Donnerstag die Reise mit dem österreichischen Rudernationalteam nach Frankreich zum letzten Trainingscamp vor der Heim-Weltmeisterschaft in Linz-Ottensheim (25. August bis 1. September) angetreten hätte.

„Ich will mir jetzt keinen Stress machen, wann ich nachfliege. Denn sobald ich mir ein Datum setze, bin ich unter Druck und das will ich nicht. Derzeit bin ich aber entspannt, da ich weiß, dass ich mich daheim auskurieren kann. Die Zeit nehm ich mir jetzt“, so die Ausnahmeathletin, die bei der WM am 25. August ihren ersten Einsatz hätte.

Medaille als großes Ziel

Lobnig hofft, dass die Zwangspause Anfang nächster Woche wieder vorbei ist, denn die WM ist für die größte heimische Medaillenhoffnung der absolute Saisonhöhepunkt. „Edelmetall ist das erklärte Ziel.“