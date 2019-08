Mountainbike-Orientierung-WM"Haben in den Einzelbewerben mehr erwartet"

Facebook

Das Team Austria hat bereits die Mountainbike Orienteering Weltmeisterschaft in Tschechien 2020 im Visier © KK

Mit Marina Reiner, Kevin Haselsberger (beide Elite Kategorie) und Georg Koffler (Junioren) nahmen drei Kärntner Athleten am Saisonhöhepunkt bei der Weltmeisterschaft im Mountainbike Orienteering (MTBO) in Dänemark teil. Für die drei Sportler von den Naturfreunden Villach verliefen die Einzelwettkämpfe durchwachsen. Marina Reiner zeigte als Beste mit zwei elften Plätzen gute Leistungen. Für die zum Ziel gesteckten Top-Ten-Resultate reichte es bei ihr nur ganz knapp nicht. Kevin Haselsberger konnte nur in einem Einzelrennen seine Leistung abrufen und wurde über die Langdistanz 17. Georg Koffler fuhr seine erste Junioren-WM und freute sich über seinen 16. Platz über die Sprintdistanz und den 17. im Massenstart.