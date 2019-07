Facebook

Johanna Kristof geht bei der U23-WM in Florida im Doppelzweier an den Start © KK/Daniela Grössing

Wenn am Mittwoch die Ruderweltmeisterschaft in Sarasota, Florida beginnt, heißt es auch aus Kärntner Sicht die Daumen zu halten. Denn mit Johanna Kristof ist, neben Magdalena Lobnig, auch das größte heimische Aushängeschild am Start. Bereits am vergangenen Freitag reisten die insgesamt 13 Ruderer zum Austragungsort. Die Boote wurden schon vor sechs Wochen in Richtung Amerika verschifft. Die frühe Anreise nutzte das ÖRV-Team um sich zu akklimatisieren und sich an die Strecke zu gewöhnen.



Für Kristof ist es nach 2018 in Posen (POL) der zweite WM-Auftritt. Damals ging die Völkermarkterin noch im Einer an den Start und wurde 14. Diesmal wird die 19-jährige zusammen mit der Korneuburgerin Chiara Halama im Doppelzweier antreten. „Die Vorbereitung verlief planmäßig, alle freuen sich schon drauf, dass es endlich losgeht und sie sich mit den Besten der Welt messen können. Natürlich reisen wir nicht so weit, um nur dabei zu sein“, stellt ÖRV-Stützpunkttrainer Christoph Engl klar.