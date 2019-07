Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Partl feierte seinen Premierensieg (in Aktion), Mara Salmina ist heuer noch ungeschlagen © Hofer; KK

Witterungsmäßig ist es in dieser Saison wie verhext. So mussten die Kärntner auch bei der dritten von vier Stationen des Austrian Wakeboard-Cups mit Regen und Wind vorlieb nehmen. Nichtsdestotrotz waren die heimischen Sportler einmal mehr eine Klasse für sich. Daniel Partl feierte in Marbach seinen Premierensieg auf der Österreich-Tour. „Es war aufgrund der Bedingungen extrem schwer zu fahren, doch bei mir ist alles aufgegangen, obwohl die Wellen nicht ohne waren“, strahlt der Arzt aus dem Klinikum in Klagenfurt, der gerade auf der Suche nach einer Stelle als Augenfacharzt ist. Erst vor vier Jahren wechselte der 26-Jährige vom Wasserski zum Wakeboard - die Europameisterschaft 2020 ist sein großes Ziel. Ausnahmetalent Nico Juritsch hatte an der Donau Riesenpech und konnte nach einem Sturz den Run nicht beenden.