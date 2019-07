Lobnig und Co.Ein brodelnder Kessel wird bei der Heim-WM erwartet

Facebook

Das Ruder-Nationalteam mit Magdalena Lobnig und Co. machte am Weißensee Station © KK

In der idyllischen Heimat trainiert es sich noch immer am besten. Das dachte sich auch das österreichische Ruder-Nationalteam, das sich knapp zwei Wochen am Weißensee auf die Heim-Weltmeisterschaft in Linz-Ottensheim (25. August bis 1. September) vorbereitet hat. „Es war für uns eine sehr gute, lange Periode und war sozusagen ein kleiner, neuer Aufbau vor unserem Saison-Highlight. Ein Mal am Tag gab es eine Rudereinheit sowie Krafttraining und Radfahren, sehr abwechslungsreich“, erzählt Kärntens Medaillengarantin Magdalena Lobnig, die diese Mischung aus Urlaubs-Feeling und Training genoss. „Du bist hier einfach abgeschottet und wirst nicht abgelenkt. Hier herrschen wirklich ideale Bedingungen.“