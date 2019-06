Facebook

Magdalena Lobnig © GEPA pictures

Magdalena Lobnig ist souverän in das Finale beim Ruder-Weltcup in Poznan (Posen) vorgestoßen. Die Kärntnerin gewann am Samstag im olympischen Einer ihr Halbfinale mit 0,26 Sekunden Vorsprung auf die US-Amerikanerin Kara Kohler und 6,49 auf die Neuseeländerin Emma Twigg. Der Endlauf ist für Sonntag um 14.12 Uhr angesetzt.

Der Vierer ohne in der Besetzung Gabriel Hohensasser/Maximilian Kohlmayr/Rudolph Querfeld/Ferdinand Querfeld wurde in seinem Halbfinale ebenso Sechster wie Laura Arndorfer im Leichtgewichts-Einer. Für beide Boote geht es im B-Finale um die Ränge 7 bis 12.