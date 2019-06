Facebook

Einen Monat lang hat Johanna Kristof aus Kühnsdorf Zeit sich auf die Weltmeisterschaft vorzubereiten © Grössing

Nächstes Monat fliegen Sie nach Florida, um mit der Niederösterreicherin Chiara Halama im Doppelzweier an der Ruder-Weltmeisterschaft teilzunehmen. Was erhoffen Sie sich?

Johanna Kristof: Mein Ziel ist ein Platz unter den besten Zwölf. Ich bin erst 2018 von den Junior-Bewerben in die U23 aufgestiegen, die Konkurrenz ist sehr stark, aber ich bin zuversichtlich, dass ich mithalten kann. Das hat auch mein fünfter Platz im Vorjahr bei der U23-Europameisterschaft in Weißrussland gezeigt. Auf den bin ich schon stolz, denn es war ein Einzelbewerb.