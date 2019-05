Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Klagenfurterin Jasmin Ouschan geht auf ihre dritte Medaille bei der EM in Treviso los © EPBF/DK

Sie sah schon so gut wie die sichere Siegerin aus – 4:0 führte Kärntens Billard-Ass Jasmin Ouschan im Endspiel des EM-8-Balls gegen die Russin Kristina Tkach. „Ich habe die Partien bis ins Finale auf einem Weltklasseniveau gespielt. Nach dem 4:0 sind mir Fehler passiert, die vermeidbar gewesen wären und die Gegnerin hat genau in der Phase ihre Chancen genützt. Und dann kam ein Einbruch von mir. Verlieren ist die eine Sache, aber so zu verlieren, schmerzt zusätzlich“, erzählt die Ausnahmeathletin, die verrät, wie sehr die EM an Substanz kostet. „Ich schlafe seit vier Tagen extrem schlecht. Ich hab so viel Spannung in mir. So viele Partien in so kurzer Zeit sind schon abartig. Vor allem ist es für die Top-Leute anstrengend, die immer weit kommen.“

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.