Heiko Gigler © GEPA pictures/Brem

Im Februar verletzte sich Kärntens Schwimm-Ass Heiko Gigler beim Krafttraining und zog sich an der Schulter einen Gelenkslippeneinriss zu. „Das war extrem schmerzhaft im Training. Im Wettkampf ist das Adrenalin so hoch, dass ich es zum Glück nicht mehr spüre.“ Bei der internationalen Ströck-Trophy in Graz ließ es der 22-jährige Spittaler nämlich wieder krachen: Sieg über die 100-m-Delphin (mit 54:05 neue Bestzeit und Landesrekord) sowie die 50-m-Kraul (mit 22:56 österreichischer Rekord).

