Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dressurreiterin Chiara Pengg gehört zu den größten Nachwuchstalenten in Österreich © KK

Ihre Leidenschaft zum Pferdesport entfachte mit ganz jungen Jahren. Mit gerade einmal zwei saß die Magdalensbergerin Chiara Pengg zum ersten Mal auf einem Pferd: „Seitdem war es um mich geschehen. Mit sieben hab’ ich in der Führzügelklasse angefangen und seit ich 15 bin, reite ich auf der Euro-Tour“, verrät die 18-jährige, vierfache EM-Teilnehmerin, die in erster Linie mit „Auheim Feliciano“ und „Alassio’s Boy“ ihre Wettkämpfe bestreitet. Am kommenden Wochenende steht für den Schützling von Christian Schumach und Stephanie Dearing eine Sichtung im Magna Racino an: „Das ist ein guter Zeitpunkt, um zu zeigen, was man draufhat bzw. um international reiten zu dürfen. Da gibt es Vorgaben und diese heißt es umzusetzen“, so die amtierende Staatsmeisterin in der „Young-Rider-Klasse“ (U23) sowie „Rookie of the year“.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.