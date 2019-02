Facebook

Valentina Dreier trainiert derzeit in Sabaudia (li.). Mario Leitner, Antonia Oschmautz, Nina und Nadine Weratschnig sowie Felix Oschmautz (Mitte v. l. n. r.) beim Kanu-Training in Australien. Körperbeherrschung bei Felix Oschmautz © KK/Privat (3)

Die Kanu-Wildwasser-Saison verspricht heiß zu werden. Die Olympia-Quali steht an, der Konkurrenzkampf unter den heimischen Damen und Herren geht trotz der Tatsache fair über die Bühne. „Dennoch muss jeder auf sich schauen, da pro Kategorie nur einer starten darf. Von einem Stimmungswechsel ist nichts zu spüren, man merkt nur, dass jeder noch mehr beißt“, verrät Nadine Weratschnig, die sich im Augenblick mit Schwester Nina, Antonia und Felix Oschmautz sowie Mario Leitner beim Trainingscamp in Penrith (Australien) den Feinschliff holt. „Wir finden perfekte Bedingungen vor. Es hat an die 30 Grad. Wir trainieren im Olympia-Kanal von 2000, der herausfordernd, aber lässig ist“, so die 20-Jährige. Dem kann Oschmautz, der sich derzeit mit roter Haarpracht zeigt, nicht widersprechen.

Der Winterschlaf ist vorbei. Jetzt heißt es, an der Technik zu feilen. Auch der Vergleich zu den anderen Nationen ist hier ein Vorteil.

