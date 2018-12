Die Finalisten der Darts-WM in London stehen fest: Michael van Gerwen ließ Gary Anderson nicht den Hauch einer Chance, Michael Smith besiegte Nathan Aspinall in einem hochklassigen Match mit 6:3 in Sätzen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Michael van Gerwen spielte groß auf © AP

Das Duell zwischen Michael "Mighty Mike" van Gerwen gegen den "Flying Scotsman" Gary Anderson wurde lange mit Spannung erwartet, doch das Halbfinale zwischen der Nummer eins und der Nummer vier des Turniers konnte die Erwartungen nicht erfüllen. Zu dominant trat der Niederländer am Sonntagabend auf und ließ dem Schotten nicht den Hauch einer Chance, am Ende hieß es 6:1 in Sätzen für den Branchenprimus van Gerwen.

Der zweifache Weltmeister hatte Anderson von Anfang an im Griff, gewann Satz um Satz und führte schnell mit 5:0. Zumindest den drohenden „Whitewhash“ - eine Niederlage ohne Satzgewinn - konnte der Schotte noch abwenden.

Mehr zum Thema WM in London Ausnahmezustand im Darts-Palast

Der Engländer Michael Smith hat hingegen erstmals das Finale einer Darts-WM erreicht. Und es war ein hochklassiges Halbfinale im Londoner Alexandra Palace: Außenseiter Nathan Aspinall zeigte sich lange von seiner besten Seite und konnte das Match trotz eines schnellen 0:2-Satzrückstands lange offen gestalten. Am Ende wurden 30 "One Hundred and Eightys" - also drei perfekte Pfeile - gespielt.

Doch der "Bully Boy" Smith war letztlich konstanter, vor allem was die Finishes betrifft und schaffte es ins Finale, das am Neujahrstag stattfindet.