Der zweifache Weltmeister Gary Anderson steht bei der Darts-WM in London im Halbfinale.

Darts-WM in London

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gary Anderson © APA/EPA/SEAN DEMPSEY

"The Flying Scotsman", wie Gary Anderson genannt wird, schlug am Samstag im Viertelfinale den Engländer Dave Chisnall mit 5:2 und könnte damit in der Vorschlussrunde auf Topfavorit Michael van Gerwen treffen.

Bei dem prestigeträchtigen und mit 2,5 Millionen Pfund dotierten Turnier im Alexandra Palace sind inzwischen fast alle Favoriten draußen. Raymond van Barneveld und Peter Wright waren gleich in ihrem ersten Spiel gescheitert, Europameister James Wade und Weltmeister Rob Cross verloren jeweils ihr Achtelfinale am Freitag. Das Endspiel findet am Neujahrstag statt.