Jasmin und Albin Ouschan © Gleiss

"Adu a do, jo eh i a.“ Verständlich, oder? Sollte man meinen, doch bereits diese Worte bringen in erster Linie die deutschen Nachbarn ins Grübeln. „Sie verstehen, bis auf die Bayern, so gut wie kein Wort. Das ist amüsant. Jasmin und ich spielen uns im Ausland gern mit unserem Dialekt. Von Schtrankalan über Stellage, Mistkibl bis hin zu hatschn ist alles dabei. „Wir scherzen dann oft, woher diese Wörter stammen und wie man sie überhaupt schreibt“, verrät Billard-Ass Albin Ouschan, dessen Kumpel aus Vorarlberg, Mario He, es ein ganz spezieller Ausdruck angetan hat: A klana Schtiazla. „Das ist inzwischen sein absolutes Lieblingswort. Ich hab’ das liebvoll zu ihm gesagt, bis wir draufgekommen sind, dass er gar nicht weiß, was damit gemeint ist. Jetzt ist es in seinem Wortschatz verankert.“

Schwester Jasmin verrät ihr ganz besonderes Erlebnis: „Meine Mama kommt ja vom Land und so bekam ich unseren Dialekt mit. Als Freunde einmal vorbeikamen, meinten sie, dass die Mama wegen ihres Dialekts nie aus Kärnten kommen kann und seitdem hab‘ ich einen brillianten Lieblingssatz für sie: ,De Tscholdra und da Tschriasche fåan mit da Reibn durchn Wåld, dånn tscheafeln se uma und auf amål tscheppat a Tschuatschn åba.‘“ Für endloses Gelächter war dementsprechend gesorgt.

