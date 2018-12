Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Oben links: Haller auf Mallorca. Oben Mitte: Haselsberger, Lobnig und Reiner auf Zypern. Oben rechts: Perchtold auf Mallorca. Unten links: Pölzl (Mitte) und Kellerer (rechts) in Südafrika. Unten rechts: Kollegger auf Fuerteventura. © Kathrin Schafbauer; KK/Privat (4)

Was wäre eine erfolgreiche Saison ohne die optimale Vorbereitung? So nutzen im Augenblick zahlreiche heimische Spitzenathleten die wärmeren Gefilde, um für die bevorstehende Saison gewappnet zu sein. Ruder-Ass Magdalena Lobnig machte erst kürzlich mit dem Mountainbike-Orientierungs-Pärchen Marina Reiner und Kevin Haselsberger Zypern unsicher. „Manchmal tut eine Standortveränderung einfach gut und hier konnten wir Energie sammeln. Es war zwar enorm stürmisch, doch dadurch war das Training intensiver“, so der Hahn im Korb, der dieses Mal nicht als Coach fungierte. „Magdalenas Trainer Kurt Traer hat uns einen Trainingsplan mitgegeben, der völlig eingehalten wurde. Da war Kraft und Lauftraining dabei, aber hauptsächlich stand Radfahren im Fokus. Ich wurde halt bei allen Themen von den Mädels überstimmt, aber trotzdem war unser erstes gemeinsames Camp top“, sagt der Sportwissenschaftler mit einem Grinsen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.