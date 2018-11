Facebook

Ex-Schwimm-Ass Lisa Zaiser beweist auch im Studium Geschick, nur auf eine andere Art und Weise. Es wird „gewerkelt“ © Privat

"Es tut schon weh, weil gerade die Schwimm-Staatsmeisterschaften in Graz stattgefunden haben, ich fieber da total mit. Aber das Studium ist jetzt mein neuer Lebensabschnitt, den ich positiv sehe“, erzählt Lisa Zaiser, die in Klagenfurt die Ausbildung zur Volksschullehrerin absolviert. Anfang August gab die 24-Jährige etwas überraschend ihren Karriererücktritt aufgrund einer langwierigen Verletzung bekannt. In den kommenden Jahren gestalten nun Pädagogik, Didaktik, Mathematik und noch etliches mehr ihren Alltag. Vor allem beim technischen und textilen Werken ist die Baldramsdorferin in ihrem Element: „Ich war schon immer kreativ unterwegs, das taugt mir total.“

