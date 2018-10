Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Magdalena Lobnig © GEPA

Die WM-Dritte Magdalena Lobnig laboriert zu Beginn ihrer Vorbereitung auf die neue Saison an einem Sehneneinriss und einer Sehnenscheidenentzündung im linken Ellbogen. Die Kärntnerin muss rund einen Monat mit dem Rudern aussetzen, in dieser Zeit ist nur Alternativtraining möglich, wie sie am Freitag sagte. Sollten die Beschwerden nicht verschwinden, könnte sogar ein Operation nötig werden.

Zu Beginn der Vorwoche seien bei der ersten Rudereinheit nach ihrem Urlaub unvermittelt Schmerzen aufgetreten, die immer schlimmer geworden seien, so Lobnig zur APA. Eine einwöchige Pause brachte keine Besserung, Ultraschalluntersuchungen zeigten schließlich die Verletzungen im linken Unterarm. "Ich darf den Arm vier bis sechs Wochen nicht belasten und natürlich nicht Rudern. Deshalb stehen Laufen, Radfahren und Unterkörpertraining auf dem Programm", bedauerte Lobnig, die dadurch auch die demnächst geplanten Einladungsrennen in den USA absagen musste.