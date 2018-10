Der Klagenfurter Patrick Valet (27) feiert bei der Karate-WM Anfang November in Madrid in der Kategorie Kata Einzel seine Premiere.

Patrick Valet © KK/Martin Kremser

Was Patrick Valet (Inoue-Ha Feldkirchen) gelang, ist bisher noch keinem Kärntner Karateka gelungen. Der 27-Jährige konnte sich für die bevorstehende Karate-WM (6. bis 11. November in Madrid) in der Kategorie Kata Einzel qualifizieren. WM-Erfahrung hat er bereits, denn 2016 in Linz gelang ihm mit dem österreichischen Team der Sprung ins Achtelfinale. „Es ist jetzt schon ein Qualifikationsturnier, das für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio zählt und deshalb ist die Dichte so enorm hoch. Vor allem die Japaner, sowie Italiener, Spanier und Franzosen, sind extrem stark.“

