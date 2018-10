Facebook

Antonia Oschmautz zeigte ihrem Freund Erik Holmer das Soca-Tal in Slowenien © Privat

Sie kennen sich bereits seit Längerem, haben gemeinsam mit dem schwedischen Team trainiert, doch gefunkt hat es zwischen Kärntens Nachwuchstalent Antonia Oschmautz und dem Spitzen-Kanuten aus dem hohen Norden (U23-WM-Dritter 2018) und Sieger des 20. Alpe-Adria-Wildwasserslaloms auf der Gurk, Erik Holmer, vor zwei Monaten. „Alles frisch“, grinst die Kärntnerin. In den letzten Tagen bekam der 23-Jährige die Spontanität seiner Liebsten zu spüren: „Wir haben alle Seen abgeklappert, waren Bergsteigen, im Soca-Tal und in Tarvis, volles Programm.“ Kommuniziert wird derweil noch in Englisch, doch

ich lern’ fleißig Schwedisch und er Deutsch, wobei sein Deutsch besser ist, als mein Schwedisch.

Sportlich gesehen will sich die Schülerin des Lerchenfeldgymnasiums 2019 bei den Junioren etablieren und bei den Großen überraschen: „Heuer hatte ich gute Ergebnisse, aber immer einen Hackler im Rennen, der mich zurückwarf. Da fehlte mir die Konstanz. Das muss ich verbessern.“ Mit ihrem Schweden an der Seite, der sich mit ihrem Bruder Felix duelliert, kann nicht viel schiefgehen. „Die verstehen sich super. Jetzt hab’ ich eben zwei Kanuten um mich.“ In den folgenden Wochen steht die Vorbereitungsphase auf dem Programm – Wien und Spanien warten. Das Küken bei den Oschmautz ist übrigens Emma – die Elfjährige fand ihre Passion im alpinen Skisport.

