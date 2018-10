Von Donnerstag bis Sonntag geht die Billard-Euro-Tour im Klagenfurter Sportpark in Szene. Heißes Duell zwischen He und Ouschan. Jasmin geht auf den Sieg los.

Jasmin und Albin Ouschan haben im Sportpark den idealen Überblick. Für jeden Spaß zu haben: He und "Buddy" Ouschan (links oben) © Traussnig; Maryodnig

Wir spielen großteils im Team miteinander, doch wenn wir gegeneinander antreten, ist es ein komisches Gefühl, weil wir uns eben so gut kennen, natürlich auch die Stärken und Schwächen. Doch meistens schaut die Partie dann so aus wie im Training“, spricht Kärntens Billard-Ass Albin Ouschan das brisante Duell mit seinem Kumpel, Mario He, an. Das österreichische Duo kämpft bei der Billard-Euro-Tour in Klagenfurt, die heuer zum zweiten Mal in Szene geht, um den begehrten Platz beim Mosconi-Cup – es ist quasi das Pendant zum Ryder-Cup im Golf. Wobei allerdings noch eine minimale Chance besteht, dass sich beide für das Spektakel qualifizieren können. Das würde zugleich eine Premiere bedeuten, oder, wie es Ouschan bezeichnet, „ein Meilenstein sein“, da noch nie zwei Österreicher gleichzeitig das Team Europa im Mosconi-Cup vertreten haben.

