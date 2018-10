Kärntner Sportszene"Spirit of the game" - Spiel ohne Schiedsrichter

Facebook

Der Klagenfurter Ultimate Frisbee Verein "Disc Fiction" gewann in Bibione die Bronzemedaille © KK/Privat (2)

Diese Scheibe hatten vermutlich schon viele in ihren Händen. Die Rede ist vom Frisbee. Doch einfach so hin und her werfen oder den Hund damit bei Laune zu halten, war gestern. Kärnten hat seit 2010 einen Ultimate Frisbee Verein namens „Disc Fiction“, der gerade bei den Beach-Staatsmeisterschaften am Strand in Bibione Bronze im Mixedbewerb (fünf gegen fünf mit mindestens 2 Damen) holte.

