Nadine Weratschnig freute sich bei der Kanu-WM über Rang vier. „Unsicherheit gehört in Rio leider zur Tagesordnung.“

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der undankbare vierte Rang bei der Kanu-WM in Rio de Janeiro war für Nadine Weratschnig dennoch ein Grund, „Spaß zu haben“. Ein Strandbesuch durfte in Brasilien natürlich auch nicht fehlen © GEPA; KK

Die Weltmeisterschaft in Rio de Janeiro gehörte seit Anfang der Saison zum großen Höhepunkt der Kanu-Sportler. Die Kärntnerin Nadine Weratschnig schrammte mit Rang vier nur hauchdünn an Edelmetall vorbei: „Es war ja mein erstes WM-Finale bei den Großen und die Dichte war enorm hoch und es war deshalb der Druck so groß, da es die erste interne Olympia-Qualifikation war. Es war eine komplett neue Erfahrung“, erzählt die 20-Jährige.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.