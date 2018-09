Die Völkermarkterin Magdalena Lobnig ruderte bei der WM in Bulgarien zu Bronze.

Magdalena Lobnig holte ihre zweite WM-Medaille © ÖRV

Frau Magdalena Lobnig: Herzliche Gratulation zu WM-Bronze. Es war ein immens spannendes A-Finale, in dem Sie am Schluss noch einmal alle Kräfte mobilisiert haben.

MAGDALENA LOBNIG: Vielen Dank! Ich bin extrem erleichtert, muss aber zugeben, dass es im Vorfeld für den Kopf nicht leicht war, da sie mich wieder auf eine schlechtere Bahn gesetzt haben. Und bei dieser Außenbahn kam ordentlich der Wind von der Seite herein. Da denkst du vor dem Start schon ,Mist‘, aber ich konnte voriges Jahr schon auf der Außenbahn brillieren, hab’ versucht mich auf meine Stärken zu berufen und das ist mir gut gelungen.

