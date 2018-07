Mit Rang fünf schaffte Felix Oschmautz (18) im Kajak-Einer beim Weltcup in Augsburg seine bisher beste Weltcup-Platzierung. Weratschnig im Semi out.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Kärntner Felix Oschmautz schrammte in Augsburg nur um 2,6 Sekunden am Sieg vorbei © KK/Jure Lenarcic

"Es ist ein Traum. Unglaublich, einfach nur geil. Oops, das ist mir jetzt so herausgerutscht“, kannte der Jubel beim Maria Saaler Felix Oschmautz kurz nach dem Finale keine Grenzen. Mit Rang fünf gelang dem 18-jährigen Wildwasserkanuten in Augsburg sein bisher bestes Weltcup-Ergebnis – und das inmitten der gesamten internationalen Elite. „Zwei Olympiamedaillengewinner standen auf dem Podest. Alles was Rang und Namen hat, war dabei“, sagte Oschmautz mit breitem Grinsen.

Lediglich 2,6 Sekunden fehlten dem Kärntner am Schluss auf die ganz große Sensation.

Dabei fühlte ich mich am Tag zuvor grippig, ich hab’ mich richtig elend gefühlt. Wahrscheinlich spielte mir auch die Aufregung einen kleinen Streich. Das Semifinale lief aber relativ gut. Ich hatte zwei kleine Patzer drinnen, wo ich natürlich Zeit liegen gelassen habe.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.