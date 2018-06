Facebook

Magdalena Lobnig © ÖRV

"Ich habe zu viel gesucht und dadurch etwas Zeit liegen gelassen. Aber bei so einem dichten Feld ist eben immer alles drin“, zog Ruderin Magdalena Lobnig nach Rang drei beim Weltcup-Auftakt in Belgrad ein positives Resümee. Die Vorbereitung verlief für die 27-jährige WM-Dritte aufgrund eines privaten Vorfalles nicht optimal und gerade deshalb ist ihr dieser Podestplatz hoch anzurechnen. „Ich habe körperlich alles rausgeholt, aber es technisch nicht rüberbekommen. Auf der mittleren Streckenhälfte hab’ ich zu viel ausprobiert und so etwas kostet in Summe viele Körner und Speed“, verrät Lobnig, die die 500-Meter-Marke als Führende passierte. Mit einem Rückstand im Ziel von 2,74 Sekunden auf die Schweizer Siegerin Jeannine Gmelin zeigte sich die Völkermarkterin zufrieden:

Es war okay, aber ich kann es besser. Schade, dass ich Platz zwei auf den letzten Metern noch abgeben musste.

Nun heißt es, den Fokus frühzeitig nach vorne zu richten: „Jetzt muss ich die Beine wieder stärken und die Kraftreserven bis zum Heim-Weltcup in drei Wochen in Linz auffüllen.“

