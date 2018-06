Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Magdalena Lobnig © GEPA

Österreichs Ruderer zeigen beim Weltcup-Auftakt in Belgrad weiter auf. Neben Magdalena Lobnig im olympischen Einer und den LG-Doppelzweiern Julian Schöberl/Bernhard Sieber zog mit Österreichs Vierer ohne am Samstag erstmals seit 2003 wieder ein schweres ÖRV-Teamboot in ein A-Finale im Weltcup ein. Die Endläufe sind für Sonntag angesetzt.

Das junge Quartett, gebildet von Florian Walk, Maximilian Kohlmayr, Gabriel Hohensasser und Rudolph Querfeld, konnte seine starke Form auch im Semifinale bestätigen und musste sich nur dem Boot aus Deutschland geschlagen geben. "Es war sehr nah an einem perfekten Rennen", meinte Hohensasser. "Es ist unglaublich, weil wir eines der jüngsten und sicher körperlich schwächsten Boote sind." Trainer Wolfgang Sigl bejubelte eine "sehr tolle" Leistung seiner Schützlinge. "Beeindruckend ist, wie sie auf dem zweiten Tausender den Sack zugemacht haben."

Für Vorjahres-Gesamtsiegerin Lobnig reichte Rang drei für das Erreichen des A-Finales. "Es war ein ganz gutes Rennen. Ich konnte den Abstand zu Jeannine (Anm. Gmelin) unter drei Sekunden halten, damit kann ich zufrieden sein", sagte Lobnig. Die 27-Jährige ortete auch Verbesserungspotenzial: "Auf den dritten 500er muss ich konstanter drauf bleiben, dann bin ich hinten raus auch besser dabei."