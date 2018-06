Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Magdalena Lobnig feierte beim Ruder-Weltcup in Belgrad einen klaren Start-Ziel-Sieg im Vorlauf.

Magdalena Lobnig © ÖRV

Magdalena Lobnig ließ beim Ruder-Weltcup in Belgrad abermals nichts anbrennen, oder wie sie selbst sagt: „Ich tue immer, was ich tun muss. Ein Vorlaufsieg hat zum Aufstieg gereicht, deshalb hab’ ich gewonnen. Das einzig Ungute waren die unregelmäßigen Böen, wo der eine eben mehr und der andere weniger Gas geben hat müssen. Das war ich bisher in Belgrad nicht gewöhnt.“

