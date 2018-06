Facebook

Sind heiß auf die EM: Felix Oschmautz, Nadine Weratschnig, Lisa und Mario Leitner (v. l. n. r.) © Privat

Ihrem Motto „No risk, no fun“ will sich Wildwasserkanutin Nadine Weratschnig bei der Europameisterschaft in Tschechien treu bleiben. Dennoch legt die draufgängerische Kärntnerin ein ehrliches Geständnis ab: „Nur Vollgas ist zu wenig. Inzwischen bin ich sicherer geworden und technisch noch ausgereifter. Manche Patzer in der Vergangenheit haben mich extrem geärgert“, verrät die 20-Jährige, die in Prag ihre Bronzemedaille verteidigen will. „Das war eine Sensation und ich werd’ versuchen, es zu wiederholen. Es besteht nur die Gefahr, da das Wasser weich ist und man dadurch kürzere Linien fahren kann, dass man sich schnell Strafsekunden einfängt.

Solche Verhältnisse verführen einen, die schnellste Zeit hinunterzufahren, wobei ohne Risiko wirst du nichts reißen. Eine gute Mischung wird die beste Lösung sein.

