Ein wenig blinzelt die Sonne hinter dunkelgrauen Wolken hervor und lässt den Erzberg freundlich leuchten. „In Sektor C5 müssen wir noch Absperrungen machen. Da müssen ein paar Leute rauf“, sagt Thomas Wais in einem Containerbüro in der Nähe des Verwaltungsgebäudes der VA Erzberg. Jacqueline Adamik sitzt ein paar Meter entfernt. Sie ist Herrin über das Protokoll, in dem jeder Arbeitsschritt beim Streckenbau akribisch genau festgehalten wird. „Es ist wichtig, zu wissen, wo sich welche Leute befinden und wer was macht“, erzählt Adamik, während sie eines der Funkgeräte von der Ladestation nimmt.

Nachvollziehen, wer was nimmt, kann auch Markus Kolbegger. Er ist Chef über das Lager der Streckenbauer, weiß, in welcher Kiste welche Schraube zu finden ist, die eben gerade gebraucht wird. Er ist streng – und genau.

„Wo sollen wir die Müllcontainer aufstellen? Wir fangen jetzt dann gleich an“, ruft Erwin Janda in einem Farbenmeer von knallgelb und grün. Biotonnen mit gelben Deckeln werden zusammengebaut und aufstellbereit gemacht. „Wir sind das erste Mal mit unserem Unternehmen mit dabei und glauben daran, dass die Besucher hier den Müll gleich trennen“, meint er idealistisch. Mehr als 40 Tonnen Müll werden sich in den kommenden vier Tagen am Berg ansammeln. Müll, der bis Montag Früh entfernt sein muss. Heuer eine besondere Herausforderung, weil der Start zum Hare Scramble erst um 14.30 Uhr erfolgt. „Das mussten wir so machen, weil unser Fernsehpartner Servus TV das Heimrennen von Valentino Rossi überträgt“, ist zu hören.

"Na, des g’hört da hin. Schau, da ist der Anfangspunkt, dann kommt zwei und drei“, erklärt Erzbergrodeo-Chef Karl Katoch und zeichnet mit neongrünem Spray seinen Plan vom Aufstellen der sieben Meter hohen Rodeo-Rampe in den staubig braun-roten Sand. „Ah, schau, da Schilling bei der Arbeit“, kann er sich nicht verkneifen, als er seinen Kompagnon Mark Schilling entdeckt, der gemeinsam mit Max Tilzer Absperrgitter herumhebt.

Erzbergrodeo 2018 Donnerstag, 31. Mai: 12 bis 14 Uhr, 16 bis 18 Uhr: Rocket Ride; 20 Uhr: Finale

Freitag, 1. Juni: ab 8 Uhr: Iron Road Prolog; 19 Uhr: Sturm auf Eisenerz

Samstag, 2. Juni: ab 8 Uhr: Iron Road Prolog; 10 bis 14 Uhr: Erzbergrodeo Endurocross; 20 Uhr: Finale

Sonntag, 3. Juni: 10 Uhr: Autogrammstunde; ab ca. 13 Uhr: Erzbergrodeo meets Rallye Dakar mit Stephane Peterhansel und Matthias Walkner; 14.30 Uhr: Start Red Bull Hare Scramble; Es gibt heuer keinen Bus-Shuttle zu den Renn-Hotspots.

Info: www.erzbergrodeo.at

Weit oben am Erzberg bei der Bohrerschmiede zieht Martin Seebacher mit seinem Bagger seine Runden. Er schüttet Absperrungen mit Steinen auf, während Herwig Stoll, ebenso wie Seebacher Mitarbeiter der VA Erzberg und einer der besten Kenner des Erzbergs, koordiniert und eine unverzichtbare Stütze ist.

Tourkoordinator Andi Fürholzer, der hunderten Motorradfreaks am Erzberg mit seinen Guides Offroadträume erfüllt, rauscht die Etagen hinunter und hinterlässt eine Staubwolke, trotz nicht allzu hohen Tempos. Er gehört seit Jahren zur Crew, wie auch Harald Huber, ein verlässlicher Guide, wie Katoch bescheinigt. Ralf Theiss und Manuel Pertagud platzieren Absperrungen entlang der Rennstrecke, damit auf dem von Hans Werth konzipierten Kurs auch für die Fahrer beim Hare Scramble und beim Prolog alles abgesichert ist.

Die Sonne ist verschwunden. Dunkelgraue Wolken hängen über dem Erzberg, der in dunklem Rostbraun auf jene wartet, die ihn bezwingen wollen.