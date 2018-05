Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Katharina Karpf mit ihrer Stute „Alasca“. Mit ihr will sie auch zur Jugend-EM. Die Leidenschaft zu den Pferden wurde ihr quasi in die Wiege gelegt. © Vallant; Privat

Mädchen und die Faszination Pferde – ein Mythos? Springreiterin Katharina Karpf kann sich ein Leben ohne ihre Vierbeiner nicht vorstellen. Diese Leidenschaft wurde ihr in die Wiege gelegt, wie sie selbst verrät: „Wir haben ein eigenes Gestüt in Rakollach mit 30 Pferden und ich bin sozusagen da hineingeboren. Die Mama ist dreifache Staatsmeisterin im Distanzreiten und so hat es sich entwickelt. Ich bin vorher geritten, als ich gehen konnte. Mit sechs Wochen war ich bei den ersten Pferdeaktionen dabei.“ Mama Carmen bezeichnet ihre Tochter als „Globetrotter“, da sie in ihrer jungen Laufbahn bereits die halbe Welt bereist hat.

Kathi hat auch das Glück, mit den besten Trainern und Pferden zu arbeiten.

Die Voraussetzungen für eine Erfolgskarriere könnten nicht besser sein. Mit acht war die Völkermarkterin eine der jüngsten Distanzreiterinnen der Welt. „Vor vier Jahren bin ich mit unserem Deckhengst Takko über 120 km Jugend-Staatsmeisterin geworden, war aber schneller als die Meisterin in der Allgemeinen Klasse.“ Es dauerte nicht lange und die Schülerin des Alpen-Adria-Gymnasiums in Völkermarkt wechselte das Terrain: Springreiten stand an der Tagesordnung. Und wie konnte es anders sein: erstes Turnier, erster Sieg.

Ein Reitunfall vor zwei Monaten hätte für die 14-Jährige zu einer Horrorvorstellung werden können:

Es war nicht ungefährlich, da ich mir einen Milzriss zugezogen habe und sich inzwischen ein Hämatom auf der Niere gebildet hat. Ich hoffe nur, dass bald alles verheilt.

Nichtsdestotrotz will die Reiterin des österreichischen A-Kaders mit ihrer Stute „Alasca“ bei der Jugend-EM Mitte Juli in Frankreich für Furore sorgen – die Quali dürfte quasi nur noch Formsache sein. Die junge Dame, die auch in der Pferdezucht ein Wörtchen mitzureden hat, verfolgt ihren Weg kompromisslos: „Ich möchte meinen Stil finden, international vorne mitmischen und unsere Pferde fair und ehrlich ausbilden.“

Manche sehen die Pferde als Sportgeräte, manche halten sie in der Box oder draußen und für mich sind sie eben Freunde.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.