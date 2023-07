Finalmente! Es ist vollbracht. Die Steirerin Carina Schrempf hat ihren ersten Giro d’Italia Donne auf Sardinien nach neun Etappen beendet. Am letzten Tag wurde es vor dem finalen Ziel von Olbia noch einmal richtig stressig. "Unser Sprintzug hat sich in der Hektik der letzten Kilometer verloren", erzählt sie, "daher bin ich unerwartet selbst noch in den Genuss eines Sprints mit der absoluten Topgruppe gekommen." Schrempf (Fenix-Deceuninck) spurtete auf dem letzten Teilstück auf den guten 14. Platz des Tages. Der Tagessieg ging an Chiara Consonni (UAE Team) und im Gesamtklassement glänzte wieder einmal die Grand Dame.