Felix Gall trägt das Bergtrikot bei der Tour de France. Bei seinem ersten Antreten in Frankreich hat der Osttiroler auf der fünften Etappe alles in die Waagschale geworfen und holte das Bergtrikot. Nach einer langen Fahrt in der Verfolgergruppe ging auf dem Anstieg zum Col de Soudet sein Stern auf. Auf dem ersten Berg der "Ehrenkategorie" – der höchsten im Radsport – im Rahmen der aktuellen Tour zeigte er seine Kletterqualitäten.

Der Nußdorfer schloss mit der Verfolgergruppe auf die Führenden auf und attackierte sofort. Der Beschleunigung vermochte keiner der Kontrahenten etwas zu entgegensetzen. Einen Kilometer fuhr er alleine bis zur Spitze. Auf 1540 Metern Seehöhe holte sich Gall die vollen 20 Punkte ab und setzte sich damit an die Spitze der berühmten Sonderwertung.

Gall arbeitet danach hart weiter, um in der Spitze zu bleiben und das lohnte sich. Denn kurz darauf sicherte er sich auf dem Col de Marie Blanque mit dem zweiten Platz weitere acht Zähler. Damit hält er bei insgesamt 28 Punkten und führt vor Giulio Ciccone (Trek/19) und Jai Hindely (Bora/18). Der Australier riskierte in der finalen Abfahrt sein letztes Hemd und fuhr auf den letzten Kilometern einen starken Zug. Mit dem Tagessieg übernahm er auch "Gelb". Im Vorjahr sorgte er mit dem Gesamtsieg des Giro für den ersten Triumph seines Teams bei einer Grand Tour. Gall sicherte sich im Sprint der Verfolger Platz drei.

Das zweite große Ausrufezeichen

Dieses Trikot ist das zweite große Ausrufezeichen des 25-Jährigen innerhalb von 21 Tagen. Bei der Tour de Suisse sicherte er sich seinen ersten Sieg in einem Profirennen und führte für einen Tag sogar im Gesamtklassement.

Eigentlich hätte Gall die Tour de France gar nicht bestreiten sollen. Er war eigentlich für das Double Giro und Vuelta vorgesehen. Doch nach starken Leistungen im Frühjahr setzte das französische Team bei seinem Heimrennen auf den Osttiroler.

Der bislang einzige Österreicher im Bergtrikot war Bernhard Kohl. Dem Niederösterreicher wurde dieser Erfolg von 2008 allerdings aberkannt (Doping).