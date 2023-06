"Manchmal brauche ich Abstand von allem. Dann bin ich gern für mich allein", gesteht Felix Gall. Auf der Suche nach einer Kraftquelle ist er auf dem Golfplatz fündig geworden. „Ich muss gestehen, dass ich davor an einen Altherrensport gedacht habe. Die Meinung habe ich schnell revidiert. Mein Handicap von 19 ist aber ausbaufähig“, meint der Biker aus Nußdorf-Debant mit einem Grinsen. So wohl er sich in seiner Heimat fühlt, eine Klitzekleinigkeit „wurmt“ ihn: „Das mit den Flughäfen ist etwas schwierig, sonst genieße ich die Ruhe und Natur hier.“