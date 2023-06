Sportkunde war am Montag noch an der Reihe, doch ab sofort ist für Mountainbikerin Kathi Sadnik (KTM Factory) das Kapitel Matura erfolgreich abgeschlossen. "Mir ist so eine Last von den Schultern gefallen. In Nove Mesto habe ich aufgrund der Prüfungen mein Leistungsniveau nicht halten können, aber in Windhaag konnte ich dafür richtig abliefern", erklärt die 19-jährige Kärntnerin, die im Elite-C1-Rennen ihren Premierensieg gefeiert hat. "Es ist zwar nicht die gesamte internationale Konkurrenz am Start gewesen, doch vor allem der Zeitrückstand hat mir gezeigt, dass meine Form absolut stimmt."