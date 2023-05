Mit der Nominierung für die Tour de France hätte Radprofi Felix Gall (World-Tour-Team AG2R) "nie gerechnet. Im Winter stand ich ja nicht auf der Liste. Doch mein Trainer hat gemeint, wenn ich gut performe, gäbe es noch die Chance. Als der Anruf kam, war ich richtig froh. Ich war selbst von mir überrascht, wie sehr ich mich darüber gefreut habe. Die Erleichterung war schon sehr groß", gesteht der Osttiroler, der sich heuer bei der Tour of the Alps und der Baskenlandtour in einer herausragenden Form präsentiert hat.