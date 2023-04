Es war das erwartet harte Finale am ersten Tag der Tour of the Alps. Der letzte Kilometer hinauf nach Alpbachtal wurde zum Schafrichter und am Ende setzte sich ein Fahrer von Ineos durch. Der ehemalige Giro-Gesamtsieger Tao Geoghegan Hart sprintete am Ende der steilen Rampe noch seinen Landsmann Hugh Carth (EF) ab und siegte. Doch nicht nur die beiden Briten hatten exzellente Beine. Auch ein Osttiroler mischte im Finale ordentlich mit. Felix Gall sicherte sich in Tirol sensationell den zweiten Platz hinter Geoghegan Hart. "Ich bin superfroh, dass ich so mitfahren konnte", erklärt der Lienzer, "Diese Woche war ich schon sehr müde und ich konnte es schwer einschätzen, wie es wirklich geht. Ein bisschen Husten, ein bisschen Schnupfen und dann fängt man gleich an zu denken und fragt sich, wie sehr das beeinflusst."

Gall kam dennoch mit dem Selbstvertrauen des zehnten Gesamtrangs der Baskenlandrundfahrt in die Alpen und bestätigte seine gute Form. Am Ende blieb er nur zwei Sekunden hinter dem Tagesbesten. Dabei ließ er einige Hochkaräter hinter sich und unterstrich seine Rolle als Kapitän beim AG2R Citroën Team. "Ich bin im Finale verdammt tief gegangen, aber wenn ich das kann, zeigt es, dass ich fit bin." Mit dem zweiten Platz holte der Osttiroler auch seinen ersten Podestplatz auf der höchsten Ebene der Berufsradfahrer. "Jetzt kann es losgehen", sagt er und fügt mit einem Lachen hinzu: "Auch wenn ein Sieg noch besser gewesen wäre.“

Am Dienstag folgt das zweite von fünf Teilstücken. Es führt von Reith im Alpbachtal über 165 Kilometer nach Ritten in Südtirol. "Solche kurzen Anstiege wie im Finale liegen mir", erklärt Gall, "Es kommen ja jetzt längere Anstiege und dann sehen wir, wie es mir da geht."

1. Etappe: 1. Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers) 3:18:00, 2. Felix Gall (AG2R Citroën Team) +0:01, 3. Hugh Carthy (EF Education-EasyPost) 0:03, 4. Ramiro Sosa Iván (Movistar Team) 0:06, 5. Aleksandr Vlasov (BORA – Hansgrohe), 6. Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers) gl. Zeit, 7. Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa) 0:10, 8.Lennard Kämna (BORA – Hansgrohe), 9. Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) gl. Zeit, 10.Jack Haig (Bahrain – Victorious) 0:14