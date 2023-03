Während Mountainbikerin Corina Druml beim MTB-Saisonstart in Griechenland in der Eliteklasse mit den Plätzen vier, sechs und sieben eine starke Performance hingelegt hat, muss Katharina Sadnik die nächsten Wochen für die Matura "büffeln". "Ich versuche, alles so gut wie möglich zu händeln, ist eine Challenge, aber ich freue mich auf Mai, wenn ich alles hinter mir habe. Die Schule hatte für mich immer schon einen hohen Stellenwert", erklärt die 19-Jährige.