Carina Schrempf taucht in eine neue Welt ein. Die Ennstalerin betritt heuer die ganz große Bühne des Radsports: die World Tour. Dabei sattelte sie erst im Jahr 2021 von der Leichtathletik auf das Rad um und mit einem starken Einsatz bei der WM in Australien hat sie den Sprung auf die World Tour geschafft. Mit der Unterschrift beim belgischen Eliteteam Fenix-Deceuninck ist die 28-Jährige die erste Steirerin auf dem allerhöchsten Niveau des Damenradsports. "Wenn man sich das so richtig überlegt, ist das schon arg", sagt sie mit einem Lachen. Bei den Weltspielen in Down Under beeindruckte sie mit einem beherzten 33. Platz – ganz alleine und ohne Mannschaft stand sie am Start. "Das Team hat dort in mir Fähigkeiten gesehen, die es brauchen kann. Es war eine Strecke, auf der man sich nicht verstecken konnte und wo einem nichts geschenkt wurde. Eine, auf der man wenig Glück haben kann."