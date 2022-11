"Er ist sehr geduldig, also das komplette Gegenteil von mir", grinst BMX-Flatland-Welt- und Europameisterin Irina Sadovnik. Die Klagenfurterin und ihr Lebensgefährte Markus Miedel sind am 31. Oktober zum ersten Mal Eltern geworden. Moritz (52 cm/3040 g) heißt der kleine Knopf. "Er ist definitiv der beste 'Trick', der mir bisher gelungen ist. Wir lieben unseren kleinen Strizzi. Er ist brav, aber natürlich gibt’s ein wenig Schlafmangel. Es ist eine schöne, aufregende und spannende Zeit", erzählt die stolze Mama, die in Wien als Krebsforscherin tätig ist.