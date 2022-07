Der Pflasterstein hat im Haus von Peter Luttenberger einen Ehrenplatz. Immer wieder geht er an der Trophäe des Altstadtkriteriums vorbei. 2001 hat er das Rennen gewonnen. „In Österreich war eines der besten Rennen überhaupt. Es war nicht nur ein Sportevent, es war auch ein Sehen und Gesehenwerden und ein Fixstern am österreichischen Sporthimmel.“ Die Stimmung in Graz sei immer prächtig gewesen, das Rennen aber alles andere als leicht. „Wenn du nicht gut in Form bist oder müde von der Tour, ist das eine schöne Quälerei“, erzählt der Steirer, der 1996 die Tour de France als Fünfer beendet hat.

„Für uns waren solche Kriterien die ,Erntedank-Rennen‘. Man hat sich in drei Wochen mit Schwerstarbeit ein Image aufgebaut und die Leute haben einen im Fernsehen verfolgt. Dann waren wir für sie greifbar und dafür waren sie dankbar. Dass wir nur Zentimeter an den Fans vorbeigefahren sind, war auch gut für die Stimmung.“ Wer heute die Pflastersteine gewinnt, wird sich zeigen. Einen Ehrenplatz bekommen sie aber sicher.

Das Feld wird heuer von einem Waliser angeführt. Angeführt vom Tour-Dritten Geraint Thomas (Ineos) und Tratnik kommen mit Gregor Mühlberger (Movistar), Marco Haller (Bora hansgrohe) und Sebastian Schönberger (B&B) fünf Profis von Paris nach Graz. Bitter: Patrick Konrad und Felix Großschartner bekamen von ihrem Team kurzfristig doch keine Freigabe für das Rennen am Dienstag. Felix Gall (AG2R Citroën), Lukas Pöstlberger (Bora) und Hermann Pernsteiner (Bahrain Victorious) bringen weitere Erfahrungen der höchsten internationalen Rad-Kaste auf das Stöcklpflaster.