Tadej Pogačar scheint unverwundbar. Zwei Mal triumphierte er bereits bei der Grand Boucle, der großen Schleife. "Bei ihm nach Schwachstellen zu suchen, führt zu nichts", attestierte etwa die FAZ. Und der zweifache Tour-Sieger Alberto Contador schwärmte: "Er ist ein wahres Radsport-Wunderkind." Fakt ist: Auf den 3346,6 Straßenkilometern über 21 Etappen wird Pogačar nur schwer zu knacken sein. Als hätte der slowenische Volksheld, wie der Sage nach Siegfried, im Blut des Drachen gebadet, strahlt er seit zwei Jahren auf dem Rad eine unglaubliche Dominanz aus und wirkt dabei tollkühn locker.

"Pogi", wie er in seiner Heimat gerufen wird, war schon früh mit allen Wassern eines großen Radsportlers gewaschen. Stark auf den Bergen und auch im Kampf gegen die Uhr souverän hat er zweimal hintereinander die Tour de France gewonnen. Nun geht er auf den dritten Sieg los. "Ich bin älter geworden, habe mehr Erfahrung, aber auch viel Selbstvertrauen getankt. Man weiß ja nie, was in drei Wochen alles passieren kann. Man schaut einfach von Tag zu Tag", sagt der Wahlmonegasse.

Bei seinem ersten Triumph war er gerade einmal 21 Jahre, fuhr drei Wochen praktisch ohne Rückendeckung seiner Mannschaft stets am Hinterrad seines Landsmanns Primož Roglič. Und dann verpasste er dem Kontrahenten im Zeitfahren am Tag vor dem Tourende den entscheidenden Dolchstoß. "So etwas passiert eigentlich nur einmal im Leben, wie das ausgegangen ist und dass er ausgerechnet beim Zeitfahren eine Schwächephase hatte", erzählt Pogačar. Der Sieg 2020 löste wahrlich eine Manie aus. In seinem Heimatort Komenda in Oberkrain wurde sogar ein Kreisverkehr gelb eingefärbt.

Der größte Rivale spricht dieselbe Sprache

Roglič blieb auch danach sein größter Rivale. Aus Slowenien ist zu hören, dass sich die beiden respektieren, aber auch Distanz wahren. "Davon lebt der Sport. Sie machen jeden einzelnen besser, weil man gefordert ist, an seine Grenzen zu gehen. Das ist im Radsport so, aber auch in anderen Sportarten der Fall", meint Pogačar, der hofft, dass das Duell einzig und allein von Angesicht zu Angesicht entschieden wird. "Man kann nur hoffen, dass niemand Pech hat. Mit Stürzen oder natürlich Corona. So entstehen gute Kämpfe, die dann auf den Champs Élysée enden."

Mittlerweile avancierte er zum Dauersieger. Das schier unantastbare Team Ineos hat etwa kein mehrtägiges Rennen gewonnen, an dem Pogačar teilgenommen hat. Zur Sicherheit kaufte sein Team UAE rund um den 23-Jährigen eine Mannschaft zusammen, die auch die Kraft hat, ihn zu beschützen und Ambitionen der Konkurrenz schon im Keim zu ersticken. "Wir sind mit einer starken Mannschaft hier. Ich bin voll motiviert, es wird sicher eine herausfordernde, aber auch lustige Zeit für unser Team", sagte Pogačar in Kopenhagen.

Einen ersten herben Rückschlag erlebte der Slowene aufgrund des positiven Coronatests von Helfer Matteo Trentin. Der erfahrene Italiener hätte ihn speziell in der gefährlichen ersten Tour-Woche beschützen sollen. Pogačar bleibt fokussiert: "Ich werde selbstverständlich versuchen, so schnell wie möglich ins Gelbe Trikot zu fahren. Das hat auch mit Verantwortung gegenüber meiner Mannschaft zu tun. Man sagt niemals 'Nein' zum Gelben Trikot. Wir werden nicht auf Abwarten fahren. Worauf soll ich denn auch warten?"

Unverwundbar ist er aber nicht - eben auch so wie Siegfried. Allerdings wird die Konkurrenz wohl auch über Teamgrenzen hinaus zusammenarbeiten müssen, um Pogačar und seine Domestiken ans und vor allem über das Limit zu bringen. Doch sind Radsportler an sich nicht besonders sozialisiert. Niemand reibt sich auf, um einen Konkurrenten in eine bessere Position zu bringen und selbst vielleicht übrig zu bleiben.

Neben Roglič ist auch dessen Teamkollege Jonas Vingegaard im Fokus - dieses Duo könnte dem Titelverteidiger tatsächlich sehr gefährlich werden. "Er ist wohl einer der besten Kletterer, die es gibt. Er hat letztes Jahr gezeigt, wie gut er sein kann. Er ist ein sehr kompletter Fahrer." Das wird auch vonnöten sein, denn die Tour bietet alles, was den Radsport schwierig macht. Vom Hochgebirge über Schotter bis hin zum gnadenlos gefährlichen Kopfsteinpflaster auf der fünften Etappe: "Man soll sich nicht zu viel in solche Dinge hineinsteigern. Ich zerbreche mir über die Kopfsteinpflaster nicht den Kopf."

Die Tour bietet wenige Möglichkeiten, sie zu gewinnen, aber unzählige, sie vorzeitig zu verlieren. "Es wird erst mal für alle, und das traue ich mich zu behaupten, eine hervorragende Tour werden. Es werden neue Routen gefahren, das macht die Angelegenheit aufregend. Am Ende sind wir klüger, welchen Charakter die diesjährige Tour für mich bereitgestellt hat", sagt Pogačar.

So unantastbar der Slowene wirkt, so charismatisch präsentierte er sich beim Tour-Eröffnungsspektakel in Kopenhagen. "Sie sehen wunderbar aus in ihrem Kleid. Darf ich Ihre Nummer haben?", fragte er spitzbübisch die Moderatorin. Liiert ist er mit Urška Žigart, eine ebenfalls erfolgreiche Radsportlerin (zuletzt slowenische Meisterin). Unter dem Gejohle der Menge eroberte er die Herzen mit lockeren Sprüchen: "Ich habe gehört, hier gibt es nicht viele Berge und ihr mögt alle Kartoffeln." Vielleicht ist es bloß diese Unbekümmertheit und offenkundige Leichtigkeit, die ihn so stark machen. Und nebenbei die Konkurrenten verzweifeln lässt.