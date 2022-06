Nach eineinhalb Jahren „Ruhestand“ juckte es Stephan Rabitsch langsam wieder in den Fingern. Er will doch wieder Rennen fahren und der Anfang wird heute beim Altstadtsprint gemacht, wenn um die österreichischen Medaillen im Kriterium wettgefahren wird. Eigentlich hatte der Grazer seine Karriere als Berufsradfahrer an den Nagel gehängt. „Radfahren war immer meine Leidenschaft, aber es ist immer mehr zum Beruf geworden. Ich hatte keine Freude mehr.“ Mit dem Abstand ist das Feuer wieder neu entfacht. „Das Nicht-Müssen hat mir sehr gutgetan und ich will ja nirgendwo mehr hin. Ich will Freude haben“, sagt er, „außerdem ist es großartig, dass es wieder einmal was in Graz gibt und sich in der Steiermark so viel tut.“