Gatsch, Leogang und David Trummer – da war doch was. 2020 holte sich der Gnaser bei fürchterlichen Bedingungen bei der Downhill-Weltmeisterschaft die Silbermedaille. Beim Training für das Weltcuprennen, das am Donnerstag stattgefunden hat, hat es durchgeregnet. „Die Strecke ist komplett fertig. Die Löcher sind zwei Meter tief. Ich bin noch nie auf einer so schwierigen Strecke gefahren“, sagt Trummer.