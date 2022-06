Er führte ein Leben auf der Überholspur. Geprägt von Karriere, Lifestyle und Prestige, inspiriert von Fußball-Ikone David Beckham. Eine Existenz, um die ihn so mancher beneidete. Mountainbike-Ass Franz Grossmann eroberte die große, weite Welt. Eine, in der Action und das Streben nach (immer) mehr unabdingbar waren. Die Sportskanone, Workaholic und Kajak-Titelträger, ergatterte ein begehrtes Basketball-Stipendium in den USA, startete postwendend durch.