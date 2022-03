Mit einem deutlich verstärkten Team geht Arbö Feld am See in die heurige Saison. Die Amateure aus Kärnten müssen sich in der Bundesliga zum Teil mit Profis messen. In den nächsten Jahren will man auch ein Damenteam stellen.

Die Mannschaft wurde für die heurige Saison verstärkt © Arbö Feld am See

Erst im Vorjahr feierte das Team von Arbö Feld am See sein Debüt in der Bundesliga. Am Sonntag findet in Leonding der Auftakt zur neuen Saison statt. „Wir wollen die Jungen an die Elite heranführen und ihnen eine Möglichkeit geben, nicht nach Slowenien oder in der Steiermark abwandern zu müssen“, sagt Teamchef Norbert Unterköfler. Mit einigen Verstärkungen an Bord wird man heuer auch verstärkt auf die Ergebnislisten schauen. „Da wollen wir schon einen Fortschritt sehen. Das Team soll aber auch Animo für die Jugend sein“, sagt der Kärntner Arbö-Präsident Norbert Steiner.