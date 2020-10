Facebook

KAC-Athletin Johanna Martini fuhr allen um die Ohren © kk

Fünf Staatsmeistertitel, zwei erste Plätze und und drei weitere Podestplätze im Nachwuchscup in drei Altersklassen: Die Jahresbilanz des Rad-Club KAC liest sich beeindruckend. Drei Staatsmeistertitel gingen dabei in allen Sprintkategorien auf Johanna Martini. In ihrer U17-Kategorie holte sie in den bisherigen neun Rennen im Nachwuchscup auch acht Siege. Zweimal Gold gab es für Santiago Wrolich in der U13. Dort steht er auch mit sechs Siegen aus neun Bewerben im Cup klar auf Platz eins. „Generell war für den Kärntner Radnachwuchs im Strassenbereich 2020 das beste Jahr in der Geschichte. Noch nie waren so viele Fahrer im österreichischen Cup ganz vorne platziert“, freut sich Kärntens Radsport-Verbandspräsident Paco Wrolich.