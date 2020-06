Facebook

Alex Zanardi im Jahr 2007 © AP

Nach Angaben der Website "tuttobiciweb" verlor der 53-Jährige bergab die Kontrolle und prallte gegen einen LKW. Er soll ein Polytrauma erlitten haben, in kritischem Zustand sein und wurde per Helikopter in ein Spital in Siena gebracht.

Der dreifache Paralympics-Sieger Alex Zanardi war Mitglied einer Staffel von rund 50 Behindertensportlern, die Italien von Norden nach Süden durchqueren und in der Krise ein Zeichen der Hoffnung setzen wollen.