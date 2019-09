Facebook

David Trummer © Rick Schubert

"Jetzt fliege ich nach Hause und dann geht’s mit meiner Freundin einmal in den Urlaub. Sie hat mich in dieser Saison auch selten gesehen“, sagt David Trummer. Der Gnaser absolvierte in den Vereinigten Staaten das letzte Rennen der Downhill-Saison. Und der 25-Jährige kann wahrlich auf erfolgreiche Monate zurückblicken. „Ich bin mit dem Ziel in die Saison gegangen, einmal einen Platz in den Top 20 zu erreichen“, sagt Trummer. Und schon im ersten Weltcup-Rennen in Maribor wurde dieses erreicht, der Südoststeirer fuhr auf den 15. Rang.