In der Oststeiermark geht ab heute wieder die Radjugendtour in Szene. Bei diesem internationalen Wettbewerb waren in der Vergangenheit schon einige spätere Weltmeister dabei.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Klaus Titzer

Was haben Tom Boonen, Peter Sagan oder Philippe Gilbert neben mehreren Weltmeistertiteln im Straßenrennen gemeinsam? Richtig: Sie alle haben als Jugendliche an der Internationalen Radjugendtour Oststeiermark teilgenommen. Die Chancen stehen also gut, dass ab heute künftige Weltstars des Radsports in der Steiermark zu sehen sind.